A artista brasileira Paula Fernandes prepara-se para lançar uma versão em português de "Shallow", um dos principais temas da banda sonora do filme "Assim Nasce Uma Estrela". A edição foi aprovada por Lady Gaga e vai contar com a participação de Luan Santana.

Nas redes sociais, a cantora partilhou parte da letra do tema: "Diga o que te fez/ Sentir saudade/ Bote um ponto final/ Cole de uma vez/ Nossas metades/ Juntos e shallow now".

A versão portuguesa de "Shallow" irá chamar-se "Juntos". "Será uma grande responsabilidade trazer 'Shallow' para a nossa língua, para a nossa história. Nada será igual à obra original, que é simplesmente da maior de todas, Lady Gaga", contou Paula Fernandes nas redes sociais.

Paula Fernandes regressa a Portugal para apresentar a sua nova digressão, "Jeans". A cantora vai subir ao palco do Pavilhão Multiusos de Guimarães no dia 14 de junho e dois dias depois, a 16 de junho, atua no Campo Pequeno, em Lisboa.