“Eu serei o apresentador, a pessoa que convida as pessoas a entrarem no meu mundo, e estarei sempre em palco”, revelou Sam The Kid, adiantando que, além dos temas da compilação, “haverá espaço para surpresas”.

Hoje, além do espetáculo Mechelas, passarão pelo palco principal do festival, no Ericeira Camping, os norte-americanos Young Thug e THEY. e os portugueses DJ Overule e Kappa Jotta.

No palco secundário, que este ano tem curadoria de Maze e irá receber apenas artistas do Norte do país, irão atuar os DJ SlimCutz e E.A.R.L. (da Monsterjinx), o rapper Puro L e o ilustrador e designer gráfico Laro Lagosta.

No sábado, além dos cabeça de cartaz Brockhampton, atuam no palco principal: os portugueses Karetus, Holly Hood, Deejay Telio e GROGNation.

Pelo palco secundário passam os DJ Torres e Noia, o ‘rapper’ Cálculo e o ‘writer’ Oker, do Colectivo Rua.

Além da música, o festival acolhe a Skate Run 2019, que, entre as 16:00 e as 20:00 de hoje e sábado, “promete levar até à Ericeira os melhores skaters nacionais”.

As portas do recinto abrem às 17:00, mas do palco secundário às 15:00.