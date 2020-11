Alessandro e Arturo estão juntos há mais de 15 anos e, apesar do sentimento que ainda têm um pelo outro, o seu relacionamento está em crise.

Quando a melhor amiga de Alessandro, de repente pede que o casal cuide dos seus dois filhos por alguns dias, alterações acontecem na sua rotina diária e o amor leva-os a uma louca e inesperada mudança nas suas vidas.

Ferzan Özpetek volta aos terraços de Roma para nos contar uma história que junta drama e comédia com Stefano Accorsi, Jasmine Trinca e Edoardo Leo. "La Dea Fortuna" é exibido na 13ª Festa do Cinema Italiano a 7 de novembro às 20h00 no Cinema UCI El Corte Inglés.