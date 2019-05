Do alto de uma colina daquela favela romana, uma adolescente de galochas amarelas aponta, ao longe, a casa onde vai servir nesse dia. É uma personagem que flutua entre a inocência das crianças e os vícios vis dos adultos que povoam aquela comuna. No final da história, a mesma adolescente desperta para mais um dia de trabalho e carrega vários contentores até uma fonte para os encher com água. Terá perto de 16 anos e está grávida.

“Feios, Porcos e Maus” (1976) é um dos filmes mais destacados de Ettore Scola. É uma das suas comédias e cumpre esse papel, mas não deixa de convidar à reflexão, porque exagera uma realidade que nos faz duvidar sobre o que é verdade e o que pertence à fantasia.

Numa pequena casa na periferia de Roma, sem as mais básicas condições, vive uma família: a avó, o pai, a mãe, uns quantos filhos e as suas mulheres e descendência. Amontoados num só compartimento, os dias passam-se naquela dança da sobrevivência: os que podem trabalhar, tentam fazê-lo; a avó ocupa o tempo em frente à televisão; a mãe cuida dos netos, cozinha, cochicha com as vizinhas. As noites são outra dança: o pai está convencido de que a prole quer roubar-lhe o milhão com que foi indemnizado por ter perdido um olho. Os filhos, as noras e os netos tentam, de facto, descobrir onde está escondido o dinheiro.

Giacinto (Nino Manfredi) é o patriarca, embora o cinzento falseado do cabelo lhe tire credibilidade. Todos os dias, jura vingar-se daquela família de vampiros que quer sugar-lhe a sua pequena fortuna, até que conhece uma rapariga e, sem qualquer pudor, leva-a para viver (mais uma) na casa da família.

Ferindo o orgulho da esposa, fá-la partilhar a cama com a sua nova amante, com quem gasta mais dinheiro do que dá a qualquer um dos familiares. A mãe articula com os filhos a vingança: vão misturar veneno de ratos no prato de massa que lhe servirão. Morto, deixará por herança o dinheiro – nem que seja à força. Só que o homem sobrevive e, para retaliação, pega fogo à habitação da família. Quando todos escapam, Giacinto engendra novo plano: vende a casa a uma outra família, igualmente numerosa. Como os primeiros inquilinos se recusam a sair, os habitantes dobram de número – cabem todos naquela pequena divisão.