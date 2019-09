Para ele, a morte é uma fatídica inevitabilidade que nos deve encher de angústia. Para os millennials, a angústia é conhecer a obra de Woody Allen a começar pelo fim. “Manhattan” (1979) foi, com “Annie Hall” (1977), um dos primeiros grandes filmes do realizador, mas a constante reinvenção da mesma história, ao longo de anos, retirou-lhe a surpresa. O brilho está lá, assim como as suas marcas clássicas. Mas já vimos este filme demasiadas vezes.

A lista de 30 filmes para ver antes dos 30 só incluía, à partida, um título de Woody Allen. Agora que foi alargada, para incluir as sugestões de críticos de cinema e publicações de renome, o realizador figura com mais duas obras. Esta semana, o filme escolhido deveria ser “Annie Hall”. Mas aquele que, como dizem, foi o primeiro grande título de Woody Allen não surpreendeu. E, porque todos gostamos de Woody Allen, no seu jeito neurótico e filosófico de contar a vida, parti de imediato para “Manhattan”, sem tempo para digerir a desilusão. E então, com este filme a preto e branco, fez-se luz na origem do desencanto: os primeiros filmes de Allen foram o ponto de partida de uma longa corrida que ele começou a caminhar (da mesma maneira desengonçada com que passeia os ombros magros numa t-shirt coçada, pelas ruas de Nova Iorque).

É que o Woody Allen que conhecemos (os da minha geração) é o de “Match Point” (2005) e “Vicky Cristina Barcelona” (2008). Se é certo que o universo é o mesmo, as personagens e histórias que o habitam amadureceram e os cenários lançaram-se numa digressão mundial por outras geografias, depois de esgotar Nova Iorque como pano de fundo.

“Manhattan” apresenta-nos Isaac Davis (Woody Allen, quem mais?), humorista nova-iorquino, de origem judaica, que mantém uma relação com Tracy (Mariel Hemingway, neta desse Hemingway, sim...). Ele tem 42 anos, ela tem 17. Yale (Michael Murphy) é o amigo e confidente do protagonista, a quem confessa ter um caso com Mary (Diane Keaton), que se tornará objeto da atenção de Isaac. Agora, o enredo que daria todo um outro filme: Isaac fala repetidamente da sua ex-mulher, Jill (Meryl Streep), uma relação que falhou porque ela o trocou por outra mulher e agora está a escrever um livro sobre a relação do casal. A perspetiva de ter a sua vida privada e íntima exposta ao público é fonte de ansiedade para Isaac.