Antes da estreia de "King Richard Para Além do Jogo", o elenco do filme e as irmãs Williams juntaram-se num court de ténis para a conferência de imprensa de apresentação da longa-metragem. O SAPO Mag participou na animada conversa que contou com Will Smith, Venus Williams, Serena Williams, Demi Singleton, Saniyya Sidey, Tony Goldwyn, entre outros.

"King Richard Para Além do Jogo" conta a história de Richard Williams, um pai decidido em criar duas das atletas mais dotadas de todos os tempos, mudando o mundo do ténis para sempre. O protagonista é interpretado por Will Smith e pode dar ao ator a oportunidade de ganhar o seu primeiro Óscar (como Melhor Ator) pelo papel de pai, treinador e empresário das jogadoras de ténis.

Em conversa com os jornalistas, Will Smith conta que se "apaixonou por Richard Williams" há duas décadas, depois de vê-lo defender a sua filha Venus, então com 14 anos, numa entrevista com um jornalista muito insistente.

“Houve uma entrevista famosa que Venus estava a dar em que Richard perde a cabeça com o repórter”, recorda Will Smith. "Vi essa entrevista na altura e a imagem do olhar da Venus ficou gravada no meu coração. Era assim que eu queria que a minha filha olhasse quando me visse", confessa.

A entrevista em causa foi dada em 1995 à ABC News, pouco depois de Venus se ter tornado profissional aos 14 anos. "Essa entrevista mudou a minha forma de parentalidade (...) Ela tinha um leão, e esse leão não ia deixar que lhe acontecesse nada", recorda, acrescentando que se lembrou imediatamente da famosa entrevista quando surgiu a oportunidade de participar em "King Richard Para Além do Jogo".

TRAILER "KING RICHARD: PARA ALÉM DO JOGO":

Criado por Tim White e Trevor White e escrito por Zach Baylin, “King Richard” segue a família Williams nas suas origens humildes em Compton, uma parte pobre e violenta de Los Angeles, onde o autodidata Richard Williams ensinou Venus e Serena a jogar ténis.

Richard planeou a carreira das filhas como tenistas antes de elas nascerem e incutiu-lhes a certeza de que seriam as melhores do mundo.

Para Trevor White, um dos produtores executivos, "esta é a história mais incrível sobre um treinador". "Só que os Williams são mais do que isso, são uma família cheia de amor, e esta é uma história sobre como o amor mantém todos os sonhos vivos", sublinha na conferência de imprensa.

“Um das coisas interessantes que a Venus disse é que foi quase uma lavagem cerebral. O castigo era não poderem jogar ténis”, acrescenta Will Smith, que protagoniza e produziu o filme do estúdio Warner Bros que se foca em como a família do bairro pobre e predominantemente negro de Compton forjou o seu futuro sucesso. "Não era aquilo que costumamos ver quando os pais forçam os filhos. Foi aumentar e alimentar um fogo que lhes vinha de dentro", frisa-

"É alinhar com os nossos filhos em vez de lhes ditar a direção. Foi um conceito e uma abordagem diferentes que se tornaram mágicos na família Williams", defende, lembrando que o seu pai era militar. "O meu pai era militar. Eu não tinha opinião. Fazia o que era suposto fazer. Isso até pode ter as suas vantagens em determinadas situações, mas… como dizê-lo, era muito diferente disto", confessa.

"King Richard Para Além do Jogo", que segue a adolescência das duas irmãs em Compton, Venus é interpretada por Saniyya Sidney e Serena por Demi Singleton. Ambas tiveram de aprender a jogar ténis para encarnar as atletas no grande ecrã.

Para Serena Williams, "nenhuma palavra descreve melhor" o filme "que surreal". "Ver estas atrizes fantásticas e toda a equipa por detrás a contar não só a jornada do nosso pai, mas também a minha e da minha irmã (...) Perguntamos, somos mesmo algo incrível?", frisa.

"Ter o Will Smith a interpretar o meu pai elevou tudo para um outro nível”, completa Serena.

Venus Williams, que foi a primeira das duas irmãs a consagrar-se campeã em Wimbledon, conta que se emocionou quando viu o resultado final pela primeira vez. “É super emotivo (...) Eles realmente compreenderam a nossa família e retrataram-nos de uma forma que foi mesmo fiel, e sinto-me honrada por isso”, revela.

“Estas pessoas trabalharam muito e quiseram mesmo contar uma história que era autêntica, e não apenas um guião”, frisa.

Will Smith também elogia as jovens atrizes: "Tiveram de aprender a jogar ténis replicando as melhores tenistas do mundo. Há jogadoras profissionais que não o conseguem fazer. Mas ainda há mais... Como a Saniyya é canhota e teve de aprender a jogar como a Venus, que é destra. Ela aprendeu a jogar com o braço direito e imitou uma das melhores tenistas de sempre com o braço que não lhe é natural".

"Tudo o que fizemos era real. Era a história delas e não a nossa", remata a jovem Demi Singleton.

“Foi incrível ver a atmosfera familiar no estúdio, e como a Demi e a Saniyya agiam como a Serena e eu quando as câmaras nem estavam a filmar”, disse Venus. “Foi tão doce. Estou muito orgulhosa de tudo o que foi feito. É muito surreal, para ser honesta”, remata.

Saniyya Sidney, que também participou na conferência de imprensa, confessou que ficou “muito nervosa” quando conheceu Venus Williams pela primeira vez: “Tivemos excelentes conversas sobre elas como pessoas”, conta a atriz, que aprendeu a jogar ténis.

“Pôr-me no lugar da Venus ensinou-me muito”,confessou, acrescentando que “é importante que as pessoas saibam do enorme coração que ela tem”, revela.

Para Demi Singleton, que interpreta Serena em "King Richard Para Além do Jogo", esta foi a primeira experiência numa grande produção. “Para que se sentisse que era o mais real possível, fizemos muita pesquisa (...) Era muito importante que tudo o que íamos fazer fosse real, porque esta não é a nossa história. É a história delas”, sublinha.

Segundo Demi Singleton, nas conversas entre as atrizes e as tenistas, "falaram de tudo menos de ténis". "Falaram das suas vidas, da infância, dos namorados que tiveram. Falámos com elas como pessoas", revela, entre gargalhadas.

Para o produtor Tim White, que lutou pela ideia de levar a história ao grande ecrã com Trevor White, o sonho da família foi o mote para tudo. “Fomos inspirados pela busca implacável deste sonho pela família”, descreve.

“No início pensámos que esta podia ser a melhor história de um treinador de sempre. Mas, com o tempo, percebemos que ia muito além de uma história de treino, era sobre uma família. Foi muito inspirador para nós", conta.

"King Richard Para Além do Jogo" chega esta quinta-feira, dia 18 de novembro, às salas de cinema.