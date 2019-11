O cineasta Martin Scorsese, vencedor do Óscar por "The Departed" e com clássicos como "Taxi Drive", "O Touro Enraivecido" e "Tudo Bons Rapazes", escreveu esta semana uma coluna de opinião no jornal americano The New York Times, na qual argumentou que os filmes de super-heróis de grande sucesso não possuem a sensação de risco, mistério e complexidade de personagens que são vitais para a “arte do cinema".

"Os filmes da Marvel são o resultado de pesquisas de mercado, testes com o público, para serem examinados, modificados, revestidos e remodelados até que estejam prontos para o consumo”, escreveu.

“Eles carecem de algo essencial sobre o cinema: a visão unificadora de um artista individual”, acrescentou Scorsese, alimentando a polémica que iniciou em entrevista à revista britânica Empire no início de outubro.

Realizadores famosos como Francis Ford Coppola, Ken Loach e Fernando Meirelles apoiaram Scorsese. Coppola até descreveu a lucrativa saga da Marvel como “insignificante”.