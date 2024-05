"Coney Island - As Primeiras Vezes", distinguido no domingo à noite nos "Óscares" portugueses, estreia no cinema a 6 de junho, anunciou a distribuidora Cedro Plátano.

Prémio Sophia de Melhor Curta-Metragem Documental, a curta-metragem de Joana Botelho já havia vencido o Prémio Fnac Novos Talentos em 2023.

Com texto de Frederico Batista, que também narra o filme com Sara Carinhas, ilustração de Joana Avillez e desenho gráfico de Marisa Vieira, esta é uma viagem a três tempos (reais ou imaginários) até Coney Island, a península que é um dos mais célebres pontos turísticos de Nova Iorque.

"Ela viajou três vezes até à última paragem da Linha F do metropolitano. Cada uma como se fosse a primeira vez. Encontrou uma Disneylandia descarnada, só pele, osso e memórias. Lembrou-se de Dorothy e do seu cão também. Sentiu na pele o mar como se tivesse sabor e descobriu novos paladares como quem mergulha na água gelada. Agora, tem medo de que tudo desapareça como uma onda que vai e já não volta. Eu, ao contrário dela, nunca cheguei ao final da Linha F do metropolitano. Mas consigo ver, ouvir, sentir. E vocês?", resume a sinopse oficial.

Com oito minutos, "Coney Island" vai estar em exibição sozinha uma vez por dia no Cinema City Alvalade em Lisboa, mas também poderá ser conjugada com outro filme em cartaz.

A 6 de Junho haverá uma sessão especial com a presença da realizadora e com cachorros quentes à mistura, em homenagem ao famoso restaurante Nathan's em Coney Island.

VEJA O TRAILER.