"Foi muito divertido também, nós rimo-nos bastante [...] Espero que possamos fazer isso de novo", acrescentou.

A história decorre no ano de 1969 em Los Angeles, DiCaprio e Pitt interpretam respectivamente Rick Dalton, ator de "westerns" de TV, e Cliff Booth, o seu duplo. Ambos tentam sobreviver em num mundo marcado por mudanças.

Recebido com entusiasmo pelos críticos, o filme, apresentado na terça-feira à noite, é uma ode de Tarantino ao cinema de Hollywood.

"Há muito poucas pessoas neste mundo que têm este conhecimento do cinema e da televisão. Conversar com Quentin é como conversar com um banco de dados... Este filme é a sua relação de amor com o cinema", elogiou Leonardo DiCaprio.

"Era uma vez em... Hollywood" está na corrida à Palma de Ouro, que será revelada este sábado. A chegada aos cinemas portugueses está marcada para 8 de agosto.

VEJA O NOVO TRAILER.