Uma das grandes surpresas no elenco de "Avatar: O Caminho da Água" é a presença de Kate Winslet, num reencontro com James Cameron: por volta da estreia de "Titanic" em 1997, ela disse que o realizador tinha um "feitio", ficou "genuinamente apavorada" durante a rodagem e "teriam de me pagar muito dinheiro para voltar a trabalhar outra vez com o Jim".

Durante os muitos meses e longas horas de rodagem, a atriz, então com 22 anos, chegou a apanhar uma pneumonia por querer filmar na água gelada sem um fato de proteção, ao contrário da restante equipa.

Rodagem de "Titanic"

Numa entrevista ao Radio Times para promover a sequela de "Avatar", que chega aos cinemas a 15 de dezembro, James Cameron recordou esses tempos: "Acho que a Kate saiu do 'Titanic' um bocado traumatizada por causa da dimensão da produção e da sua responsabilidade nela".

Mas o realizador, agora com 68 anos, acrescentou: "Estávamos os dois ansiosos para trabalhar novamente juntos, para ver como o outro está neste momendo das nossas vidas e carreiras".

Kate Winslet, garante, apresentou-se segura de si e com muitas opiniões para filmar na Nova Zelândia: "Dir-se-ia que ela estava a produzir o filme!".

Ao jornal The Telegraph (acesso pago), a atriz, com 47 anos, explicou como ultrapassou as suas desconfianças: fazer "Titanic" foi "duro", mas garante que sempre viu o realizador como um "génio" e lamentou que tivessem ficado de fora das entrevistas por volta de 1997 os elogios que lhe fez.

"Adorei fazes o 'Avatar' com o Jim, ele agora está muito mais calmo", explicou.

"Naquela época, não havia espaço para ele dizer 'Talvez não funcione'. Ele tinha que fazer com que funcionasse. Houve todas aquelas conversas sobre este filme gigantesco, ' Titanic'. Não consigo imaginar a pressão. À medida que envelhecemos, aprendemos a dizer 'Cometi um erro'. Todos nós melhoramos nisso, não é?", completou.

TRAILER LEGENDADO "AVATAR: O CAMINHO DA ÁGUA".