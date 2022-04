A sequela de "Avatar" vai chamar-se "Avatar: The Way of Water" ("Avatar: O Caminho da Água", em tradução literal).

A novidade foi anunciada esta quarta-feira pela Disney na CinemaCon, o evento dos proprietários das salas de cinema que junta por estes dias os executivos de Hollywood e as estrelas para apresentar antecipações exclusivas das próximas novidades.

Foi este público muito especial que teve direito a ver o primeiro "teaser trailer" em 3D do novo filme realizado por James Cameron, que será lançado exclusivamente nos cinemas com as sessões de "Doutor Estranho no Multiverso da Loucura".

A divulgação online acontecerá uma semana depois da estreia da nova super produção da Marvel, que acontece entre 4 e 6 de maio.

O título oficial confirma a credibilidade de uma notícia da BBC de novembro de 2018, que além de "Avatar: The Way of Water", revelou que as outras sequelas se chamariam "Avatar – The Seed Bearer" ("Avatar: O Portador da Semente"), "Avatar – The Tulkun Rider" ("Avatar: O Cavaleiro de Tulkun") e "Avatar – The Quest for Eywa" ("Avatar: A Busca por Eywa").

Com o regresso de muitos dos atores do filme de 2009, "Avatar: The Way of Water" junta Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Cliff Curtis, Kate Winslet, Stephen Lang, Giovanni Ribisi, David Thewlis e Michelle Yeoh nos principais papéis.

Após vários adiamentos, por atrasos da produção e da pandemia, a estreia está marcada para 16 de dezembro.