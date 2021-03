"Avatar" é outra vez o filme mais rentável nas bilheteiras a nível mundial, ultrapassando "Vingadores: Endgame".

O épico de ficção científica reconquistou a posição que ocupou entre 2010 e julho de 2019, altura em que foi ultrapassado pelo filme da Marvel, mas apenas por 7,4 milhões de dólares.

No que são boas notícias para a sequela, que chegará em dezembro de 2022, o relançamento de "Avatar" na sexta-feira nos cinemas da China em 3D e Imax 3D arrecadou o equivalente a 21,1 milhões de dólares em três dias.

"Avatar" tem agora 2,810.7 mil milhões de dólares contra com 2,797.5 de "Endgame": uma diferença de pouco mais de 12 milhões entre os dois filmes que pertencem ao império Disney.

Estes recordes são contabilizados com valores correntes, sem ter em conta as receitas de filmes que precisariam de ser ajustadas à inflação ou a alteração do preço dos bilhetes, para que fossem usados num ranking atual. Desse ponto de vista, o campeão continua a ser "E Tudo o Vento Levou": se as receitas forem atualizadas com a inflação, o mítico filme de 1939 chega aos 3,703 mil milhões.

"Avatar" ocupa um lugar muito especial para uma geração de espectadores de cinema chineses: pertenceu à primeira vaga de "blockbusters" de Hollywood a chegar quando o mercado de cinema começava a crescer e foi o maior fenómeno de todos.

O recorde de "Endgame" foi batido logo no sábado e cumpriu-se a longa tradição de Hollywood do anterior campeão dar os parabéns.

Nas redes sociais, os realizadores de "Endgame" Anthony e Joe Russo "devolveram" a Luva do Infinito a James Cameron e a Marvel deu os parabéns ao realizador, ao produtor Jon Landou e a toda a "nação Na'vi", acrescentando "We love you 3000", uma adaptação da frase "I love you 3000" dita por Tony Stark (Robert Downey Jr.) num dos momentos mais marcantes de filme de super-heróis.

James Cameron retribuiu o "amor", assim como a conta oficial de "Avatar", que também agradeceu aos fãs chineses.