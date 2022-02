Os apresentadores da TV britânica AJ Odudu e Tom Allen anunciaram esta quinta-feira as nomeações para os prémios BAFTA da Academia de Cinema e Televisão Britânica, o equivalente da indústria nacional aos Óscares.

OS BAFTA costumam ter surpresas e omissões, mas consolidaram o favoritismo na temporada de prémios de "Dune", que recebeu 11 nomeações, e "O Poder do Cão", que tem oito.

Os outros títulos que se destacam pela quantidade de nomeações são "Belfast" (seis) e "Licorice Pizza", "007: Sem Tempo Para Morrer" e "West Side Story" (todos com 5), mas falharam categorias importantes.

Renovando a colaboração do filme “A Forma da Água” e da série “The Strain”, o ‘designer’ luso-canadiano Luís Sequeira foi nomeado na categoria de Melhor Guarda-Roupa por “Nightmare Alley – Beco das Almas Perdidas”, competindo com os filmes “Cruella”, “Cyrano”, “Dune - Duna” e "Crónicas de França do Liberty, Kansas Evening Sun". O filme de Guillermo del Toro também desilude nos prémios pois só conseguiu mais duas nomeações, para Melhor Fotografia e ‘Design’ de produção.

Completamente ignorado é o filme "Spencer", sobre a Princesa Diana: nem Kristen Stewart surge na corrida para Melhor Atriz.

Graças a três das seis nomeações de "Belfast", Kenneth Branagh também se torna o homem mais nomeado de sempre para os prémios, com 13 ao todo.

As nomeações para os BAFTA são um dos momentos-chave da temporada de prémios, uma vez que muitos dos sete mil membros da Academia de Cinema e Televisão Britânica também pertencem à Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, que vota os Óscares (cujas nomeações serão anunciadas na próxima terça-feira, 8 de fevereiro, após a votação ter terminado esta terça-feira).

No ano passado, as duas organizações coincidiram nas principais escolhas: "Nomadland - Sobreviver na América" (Melhor Filme), Chloé Zhao (Realização), Anthony Hopkins (Ator), Frances McDormand (Atriz), Daniel Kaluuya (Ator Secundário), Youn Yuh-jung (Atriz Secundária), "O Pai" (Argumento Adaptado), "Uma Miúda com Potencial" (Argumento Original), "Soul - Uma Aventura com Alma" (Animação), "Mais Uma Rodada" (Filme Internacional) e "A Sabedoria do Polvo" (Documentário).

Segundo as estatísticas, 55 dos 60 nomeados pelos BAFTA para Melhor Filme repetiram a nomeação desde que os Óscares aumentaram em 2009 o número de candidatos, que este ano será exatamente dez (a Academia britânica mantém nos cinco).

Em relação a 2021, "Belfast" (de Kenneth Branagh), "Dune - Duna" (Denis Villeneuve), "Licorice Pizza" (Paul Thomas Anderson), "Não Olhem Para Cima" (Adam McKay) e "O Poder do Cão" (Jane Campion) vão competir para Melhor Filme.

Tal como aconteceu pela primeira vez no ano passado, após a organização ter sido criticada pela falta de diversidade, vários júris "formados por especialistas do setor, cada um composto por membros do BAFTA de diversas origens, experiências, género, localização e faixas etárias" ajudam a determinar as nomeações nas categorias de interpretação e realização (todas expandidas para seis), a partir de listas de finalistas divulgadas a 12 de janeiro, que se basearam nas escolhas dos ramos dos atores e realizadores da Academia e vários júris.

Para a lista final de nomeações, os dois atores mais votados em cada categoria na primeira roda de finalistas são automaticamente selecionados, enquanto júris diferentes escolhem os outros quatro nomeados a partir dos finalistas que ficaram entre 3 e 15. Nos realizadores, um júri escolhe seis nomeações entre os 20 finalistas.

O "equilíbrio" nota-se nas categorias: a de Melhor Realização juntou Aleem Khan ("After Love"), Ryûsuke Hamaguchi ("Drive My Car"), Audrey Diwan ("Happening"), Paul Thomas Anderson ("Licorice Pizza"), Jane Campion ("O Poder do Cão") e Julia Ducournau ("Titane"), deixando de fora Kenneth Branagh, Denis Villeneuve, Adam McKay ou Steven Spielberg ("West Side Story").

Para Melhor Ator, além dos esperados Benedict Cumberbatch ("O Poder do Cão") e Will Smith ("King Richard"), surgem Adeel Akhtar ("Ali & Ava"), Mahershala Ali ("Swan Song"), Leonardo DiCaprio ("Não Olhem Para Cima") e Stephen Graham ("Boiling Point").

Com esperanças para os Óscares mas a falharem os BAFTA estão nomes como Javier Bardem ("Being The Ricardos"), Andrew Garfield (tick tick… BOOM!) e Denzel Washington ("The Tragedy of Macbeth").

As omissões destacam-se na categoria de Melhor Atriz: apenas Lady Gaga ("Casa Gucci") confirmou a esperada nomeação e as outras candidatas são Alana Haim ("Licorice Pizza"), Emilia Jones ("CODA"), Renate Reinsve ("A Pior Pessoa do Mundo"), Joanna Scanlan ("After Love") e Tessa Thompson ("Passing").

De fora ficou Kristen Stewart, durante muito tempo vista como a favorita aos Óscares pela interpretação da Princesa Diana em "Spencer", além de Olivia Colman ("A Filha Perdida"), Nicole Kidman ("Being the Ricardos), Jessica Chastain ("The Eyes of Tammy Faye") e Jennifer Hudson ("Respect").

Nos atores secundários, as surpresas são Mike Faist ("West Side Story"), Woody Norman ("C’mon C’mon") e, até certo ponto, Jesse Plemons ("O Poder do Cão"), já que a temporada tem destacado mais o seu colega Kodi Smitt-McPhee, que não foi esquecido pelos BAFTA juntamente com Ciarán Hinds ("Belfast") e Troy Kotsur ("CODA").

Bradley Cooper ("Licorice Pizza"), Jamie Dornan ("Belfast") e Jared Leto ("Casa Gucci") podem entrar na corrida aos Óscares, mas foram esquecidos pela Academia Britânica.

Entre as atrizes secundárias, destaca-se principalmente a ausência de Kirsten Dunst ("O Poder do Cão"): Caitríona Balfe ("Belfast"), Ariana DeBose ("West Side Story") e Aunjanue Ellis ("King Richard") eram candidatas previsíveis numa categoria em que as relativas surpresas foram Jessie Buckley ("A Filha Perdida"), Ann Dowd ("Mass") e Ruth Negga ("Passing").

Os esperados "Drive My Car" (Japão), "A Mão de Deus" (Itália), "Mães Paralelas" (Espanha) e "A Pior Pessoa do Mundo (Noruega) estão nomeados também para Melhor Filme Estrangeiro, juntamente com "Petite Maman" (França).

Para Melhor Filme de Animação apenas concorrem "Encanto", "Flee - A Fuga", "Luca" e "Os Mitchell Contra as Máquinas".

Após ter causado sensação com as suas prestações ao apresentar prémios em 2016 e 2020, Rebel Wilson foi escolhida para ser a anfitriã da 75.ª cerimónia, prevista para 13 de março no Royal Albert Hall, em Londres, transmitida pela BBC One.

LISTA DE NOMEAÇÕES

O Poder do Cão

MELHOR FILME

"Belfast"

"Dune - Duna"

"Licorice Pizza"

"Não Olhem Para Cima"

"O Poder do Cão"

MELHOR REALIZAÇÃO

Aleem Khan ("After Love")

Ryûsuke Hamaguchi ("Drive My Car")

Audrey Diwan ("Happening")

Paul Thomas Anderson ("Licorice Pizza")

Jane Campion ("O Poder do Cão")

Julia Ducournau ("Titane")

MELHOR ATOR

Adeel Akhtar ("Ali & Ava")

Mahershala Ali ("Swan Song")

Benedict Cumberbatch ("O Poder do Cão")

Leonardo DiCaprio ("Não Olhem Para Cima")

Stephen Graham ("Boiling Point")

Will Smith ("King Richard")

MELHOR ATRIZ

Lady Gaga ("Casa Gucci")

Alana Haim ("Licorice Pizza")

Emilia Jones ("CODA")

Renate Reinsve ("A Pior Pessoa do Mundo")

Joanna Scanlan ("After Love")

Tessa Thompson ("Passing")

MELHOR ATOR SECUNDÁRIO

Mike Faist ("West Side Story")

Ciarán Hinds ("Belfast")

Troy Kotsur ("CODA")

Woody Norman ("C’mon C’mon")

Jesse Plemons ("O Poder do Cão")

Kodi Smitt-McPhee ("O Poder do Cão")

ATRIZ SECUNDÁRIA

Caitríona Balfe ("Belfast")

Jessie Buckley ("A Filha Perdida")

Ariana DeBose ("West Side Story")

Ann Dowd ("Mass")

Aunjanue Ellis ("King Richard")

Ruth Negga ("Passing")

MELHOR ARGUMENTO ADAPTADO

"CODA"

"Drive My Car"

"Dune - Duna"

"A Filha Perdida"

"O Poder do Cão"

MELHOR ARGUMENTO ORIGINAL

"Being the Ricardos"

""Belfast"

"King Richard"

"Licorice Pizza"

"Não Olhem Para Cima"

MELHOR FILME BRITÂNICO

"After Love"

"Ali & Ava"

"Belfast"

"Boiling Point"

"Casa Gucci"

"Cyrano"

"Everybody’s Talking About Jamie"

"Passing"

"A Última Noite em Soho"

"007: Sem Tempo Para Morrer"

MELHOR FILME DE ANIMAÇÃO

"Encanto"

"Flee - A Fuga"

"Luca"

"Os Mitchell Contra as Máquinas"

MELHOR FILME ESTRANGEIRO

"Drive My Car" (Japão)

"Mães Paralelas" (Espanha)

"A Mão de Deus" (Itália)

"Petite Maman" (França)

"A Pior Pessoa do Mundo (Noruega)

MELHOR DOCUMENTÁRIO

"Becoming Costeau"

"Cow"

"Flee A Fuga"

"Operação Resgate na Tailândia"

"Summer of Soul (...Ou, Quando a Revolução Não Pôde ser Televisionada)"

MELHOR FOTOGRAFIA

"Dune - Duna"

"Nightmare Alley"

"O Poder do Cão"

"The Tragedy of Macbeth"

"007: Sem Tempo Para Morrer"

MELHOR GUARDA-ROUPA

"Crónicas de França do Liberty, Kansas Evening Sun"

"Cruella"

"Cyrano"

"Dune - Duna"

"Nightmare Alley"

MELHOR MONTAGEM

"Belfast"

"Dune - Duna"

"Licorice Pizza"

"Summer of Soul (...Ou, Quando a Revolução Não Pôde ser Televisionada)"

"007: Sem Tempo Para Morrer"

MELHOR SOM

"Dune - Duna"

"Um Lugar Silencioso 2"

"A Última Noite em Soho"

"West Side Story"

"007: Sem Tempo Para Morrer"

MELHOR CARACTERIZAÇÃO

"Casa Gucci"

"Cruella"

"Cyrano"

"Dune - Duna"

"The Eyes of Tammy Faye"

MELHOR DESIGN DE PRODUÇÃO

"Crónicas de França do Liberty, Kansas Evening Sun"

"Cyrano"

"Dune - Duna"

"Nightmare Alley"

"West Side Story"

MELHOR BANDA SONORA

"Being the Ricardos"

"Crónicas de França do Liberty, Kansas Evening Sun"

"Dune - Duna"

"Não Olhem Para Cima"

"O Poder do Cão"

MELHORES EFEITOS VISUAIS

"Caça-Fantasmas: O Legado"

"Dune - Duna"

"Free Guy: Herói Improvável"

"Matrix Resurrections"

"007: Sem Tempo Para Morrer"

MELHOR CASTING

"Boiling Point"

"Dune - Duna"

"King Richard"

"A Mão de Deus"

"West Side Story"

MELHOR ESTREIA POR UM ARGUMENTISTA, REALIZADOR OU PRODUTOR BRITÂNICO

"After love"

"Boiling Point"

"The Harder They Fall"

"Keyboard Fantasies"

"Passing"

MELHOR CURTA-METRAGEM BRITÂNICA

"The Black Cop"

"Femme"

"The Palace"

MELHOR CURTA-METRAGEM DE ANIMAÇÃO BRITÂNICA

"Affairs of the Art"

"Do Not Feed the Pigeons"

"Night of the Living Dread"

ESTRELA EM ASCENSÃO (votado pelo público)

Ariana DeBose ("West Side Story")

Harris Dickinson ("The King's Man: O Início")

Lashana Lynch ("007: Sem Tempo Para Morrer")

Millicent Simmonds ("Um Lugar Silencioso 2")

Kodi Smit-McPhee ("O Poder do Cão")