Numa grande contrariedade para os produtores da cerimónia, os Óscares não vão ter em palco uma das suas cabeças de cartaz: Lady Gaga não vai interpretar "Hold My Hand", a canção que está nomeada do filme "Top Gun: Maverick".

Após semanas de especulação, Glenn Weiss, um dos produtores do evento televisivo, confirmou na quarta-feira à noite que a artista informou a organização que tenciona ir à cerimónia de domingo, mas apenas como nomeada, já que não teve tempo para preparar um número para acompanhar o tema por causa da rodagem de "Joker: Folie à Deux", onde interpreta Harley Quinn frente a Joaquin Phoenix.

A referência a "Hold My Hand" ficará apenas por excertos de imagens do filme.

As outras quatro canções nomeadas serão interpretadas ao vivo, com destaque para a presença de Rihanna com "Lift Me Up", de "Black Panther: Wakanda Para Sempre".

Estão ainda confirmados Rahul Sipligunj e Kaala Bhairava para "Naatu Naatu", do grande fenómeno que é o filme indiano "“RRR: Revolta, Rebelião"; David Byrne, Son Lux e Stephanie Hsu para "This Is a Life", de "Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo"; e Sofia Carson com Diane Warren para "Applause", de "Tell It Like a Woman".

Lady Gaga atuou três vezes na cerimónia dos Óscares, sempre com números elaborados: em 2015 para uma homenagem a "Música no Coração"; em 2016 com a canção nomeada "Til It Happens to You", do documentário "The Hunting Ground"; e em 2020, num momento inesquecível na história dos Óscares ao lado de Bradley Cooper, com "Shallow", de "Assim Nasce Uma Estrela", que lhe valeu a conquista da estatueta dourada.