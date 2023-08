É oficial: "Barbie" é o filme com mais receitas nas bilheteiras na história de 100 anos do seu estúdio Warner Bros., festejados em abril.

Esta segunda-feira, o filme de Greta Gerwig com Margot Robbie e Ryan Gosling sobre a icónica boneca da Mattel bateu o recorde com 12 anos de "Harry Potter e os Talismãs da Morte: Parte 2", ultrapassando os 1,34 mil milhões de dólares de receitas nas bilheteiras a nível mundial (o equivalente a 1,24 mil milhões de euros, à taxa de câmbio do dia).

Já a 16 de agosto, "Barbie" tornara-se o maior sucesso do estúdio da América do Norte, batendo "O Cavaleiro das Trevas", de 2008.

Note-se que o valor das bilheteiras do último "Harry Potter" não está ajustado à inflação: de facto, o filme mais rentável de todos os tempos da Warner Bros. continua a ser o imbatível "O Exorcista", lançado em 1973, que arrecadou 428,2 milhões de dólares, o equivalente este ano a mais de 2,9 mil milhões.

No final desta semana, "Barbie" também irá ultrapassar "Super Mario Bros: O Filme" e tornar-se o mais sucesso de bilheteira deste ano a nível global (na semana passada, isso já tinha acontecido na América do Norte).

Por essa altura, estará nos Top 15 dos mais rentáveis a nível mundial (no ranking de receitas não ajustadas à inflação) e perto de passar os 1,43 mil milhões de "Frozen II", tornando-se o maior sucesso de uma mulher realizadora.

“Alcançar este feito notável recorda o poder dos espectadores de cinema – de países de todos os cantos do mundo – que se unem para promover a celebração de uma personagem icónico que nos entretém há tantas décadas”, destaca o comunicado dos presidentes executivos do estúdio Michael De Luca e Pamela Abdy, com agradecimentos ao elenco, argumentistas e produtores.