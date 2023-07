Os prémios foram hoje anunciados no Teatro Municipal de Vila do Conde, no distrito do Porto, com “Natureza Humana”, de Mónica Lima, e “2720”, do luso-suíço Basil da Cunha, a recolherem dois prémios cada.

“Natureza Humana”, retrato de um casal num apartamento de uma cidade em confinamento, venceu o prémio da competição nacional, com o júri a dizer que “se destaca pela beleza das imagens e a profundeza dos silêncios”, e foi ainda considerado o melhor filme daquela competição pelo público.

Protagonizado por Crista Alfaiate e João Vicente, o filme teve estreia mundial este ano no Festival de Roterdão, nos Países Baixos, onde foi premiado.

“2720”, de Basil da Cunha, venceu o prémio de melhor realização da competição nacional, e o prémio do público de melhor filme da competição internacional.

O júri sublinhou a “mestria e inteligência no uso da câmara” desta curta-metragem rodada na Reboleira, mais uma vez com atores não profissionais, tendo Camila Diniz e Jason Varela como protagonistas.

O filme foca-se em duas personagens: Camila, uma menina de 7 anos, que parte em busca do irmão desaparecido após uma rusga policial, e Jysone que, em liberdade após cumprir uma pena de prisão, percorre o bairro à procura de boleia para o emprego, refere a sinopse.

O grande prémio da 31.ª edição do Curtas Vila do Conde foi atribuído ao realizador italiano Francesco Sossai, pelo filme “The Birthday Party”, que integrou este ano a Quinzena de Realizadores de Cannes.

Segundo o júri, este filme, que aborda a infância, destacou-se da competição “pela sua simplicidade e fé absoluta no poder do cinema. Um local, uma hora e uma memória complexa são recriadas numa mistura magistral de naturalismo, magia e humor”.

O palmarés do festival inclui ainda o prémio de melhor animação para “Zoopticon”, de Jon Frickey, Thies Mynther e Sandra Trostel, o de melhor documentário para “The Veiled City”, de Natalie Cubides-Brady, e o de melhor ficção para “I saw the face of the devil”, de Julia Kowalski.

Entre outros prémios atribuídos, destaque ainda para “The secret garden”, de Nour Ouayada, distinguido como melhor filme experimental deste ano.

O Festival Curtas Vila do Conde encerrou hoje com o documentário “Retratos Fantasmas”, com a presença do realizador brasileiro Kléber Mendonça Filho.