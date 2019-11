Desta vez é que é: Dwayne Johnson anunciou que "Black Adam" vai chegar aos cinemas a 22 de dezembro de 2021.

Esta será a concretização de um sonho antigo do ator, que não só está comprometido com a personagem no cinema desde 2008 como, segundo partilhou nas redes sociais, sempre quis ser um super-herói.

Mais concretamente o Super-Homem, até perceber que nunca conseguiria estar ao nível da nobreza e bondade de Clark Kent.

Black Adam começou por ser um vilão da DC Comics com os mesmos poderes desse super-herói, mas já no século XXI foi reimaginado como um antiherói que tenta recuperar a sua reputação.

Pela descrição de Johnson, essa será a abordagem da adaptação ao cinema: "Black Adam é abençoado pela magia com poderes iguais ao Super-Homem, mas a diferença é que ele não cumpre as regras. É um rebelde, um super-herói gentil, que sempre faz o que está certo para as pessoas, mas à sua maneira".

Com o início da rodagem marcado para junho de 2020, o filme será um "spinoff" de "Shazam!": a personagem não aparecia, mas é mencionada quando o Feiticeiro diz ter escolhido um "campeão" digno de receber os seus poderes há milhares de anos e acabou por causar morte e destruição, acabando por libertar os Sete Pecados Mortais.

Na realização estará o espanhol Jaume Collet-Serra, que já dirigiu outro filme de Dwayne Johnson, "Jungle Cruise", que chega aos cinemas em julho de 2020.