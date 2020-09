O The Hollywood Reporter (THR) revela que a morte de Chadwick Boseman na sexta-feira (28), aos 43 anos, de cancro de cólon, não surpreendeu apenas os fãs por todo o mundo, mas também a equipa de "Black Panther", o estúdio Marvel e Hollywood.

Segundo a publicação especializada, Kevin Feige, presidente dos estúdios Marvel, terá recebido um email urgente sobre o ator no próprio dia, mas só leu uma hora mais tarde, quando já tinha morrido, "deixando em choque a Disney e o muito unido Universo Cinematográfico Marvel".

Fora do núcleo familiar apenas sabiam da doença com que lutava há quatro anos, com diferentes graus de informação sobre a gravidade, o sócio da sua produtora Logan Coles; o agente de muitos anos Michael Greene; o treinador pessoal Addison Henderson; e Brian Helgeland, realizador de "42", o filme sobre a lenda do desporto Jackie Robinson que o catapultou para a fama.