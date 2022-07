O muito aguardado primeiro trailer de "Black Panther: Wakanda Forever" foi revelado aos fãs reunidos para a apresentação da Marvel Studios e logo a seguir disponibilizado para os do resto do mundo.

Marcadas pela emoção e o impacto do falecido Chadwick Boseman, as imagens revelam um luto e o regresso de atores do primeiro filme (Angela Bassett, Letitia Wright, Lupita Nyong'o, Danai Gurira, Winston Duke, Martin Freeman), mas também guerras e conflitos e no fim, Tenoch Huerta como Namor (o Príncipe da Atlântida, uma das primeiras personagens da Marvel, criada logo em 1939) e, mesmo no fim, alguém a vestir o fato do Black Panther, sem revelar a sua identidade.

A estreia nos cinemas está marcada para 10 de novembro e o filme conclui oficialmente a fase 4 do Universo Cinematográfico Marvel [MCU, segundo a sigla original].

"Há cinco anos, sentado ali, estreámos as primeiras imagens de 'Black Panther' e, sentado ao meu lado, esquerdo estava... o falecido, grande Chadwick Boseman”, recordou o realizador Ryan Coogler aos fãs, citado pela imprensa americana, sem conseguir controlar a emoção.

"Estando agora aqui com vocês [...] garanto-vos que consigo sentir a sua mão em mim. A paixão e o génio de Chad e a sua cultura e o impacto que ele causou nesta indústria serão sentidos para sempre. Colocámos o nosso amor por Chadwick neste filme. Colocámos também a nossa paixão. Este filme tem imensa ação e humor. É também uma montanha-russa de filme. Vai a novos lugares em Wakanda que nunca estivemos antes, mas também outros lugares do MCU", prometeu.

O TRAILER.