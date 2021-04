A sequela de "Black Panther" vai ser rodada em Atlanta, na Geórgia, tal como aconteceu com muitos outros filmes do Universo Cinematográfico Marvel, confirmou o seu realizador Ryan Coogler.

O realizador explicou que não vai boicotar o estado norte-americano apesar de se mostrar bastante desiludido com a aprovação e ramificações da chamada resolução "SB202", que restringe o voto naquele estado que se tornou um dos grandes centros de produção de filmes e séries nos EUA por causa dos seus generosos incentivos fiscais.

A decisão é conhecida alguns dias após se confirmar o primeiro grande boicote de Hollywood, com Will Smith e o realizador Antoine Fuqua a retirarem a grande produção "Emancipation" [Emancipação], que se deve transferir para o Estado do Louisiana, o que deverá ter um custo adicional de 15 milhões de dólares.

"Tendo falado agora com ativistas dos direitos de voto no estado, percebi que muitas das pessoas empregadas pelo meu filme, incluindo todos os fornecedores e empresas locais que envolvemos, são as mesmas pessoas que sofrerão o impacto da SB202. Por essas razões, não me vou envolver num boicote à Geórgia", escreveu Coogler numa declaração publicada no Deadline Hollywood.

Em vez disso, o realizador e produtor promete usar a sua "voz para enfatizar os efeitos da SB202, as suas raízes vergonhosas em Jim Crow, e fazendo tudo para apoiar as organizações que lutam contra a supressão dos eleitores aqui no estado", listando na declaração todas as medidas incluídas na resolução.

Aprovada no final de março, a lei impõe a existência de requerimentos para identificação de eleitores, dá maior poder às autoridades locais no controlo do processo eleitoral e também criminaliza, por exemplo, tentar oferecer comida e água aos eleitores que aguardam nas filas para votar. Reduz ainda o âmbito e tempo do voto por correspondência, e reduz as urnas onde podem ser depositados.

As alterações têm sido interpretadas como visando diminuir a participação eleitoral de minorias étnicas, em especial da comunidade afro-americana, após uma vitória no Estado, que historicamente pende para o partido republicano, do presidente Joe Biden nas últimas eleições presidenciais e de dois democratas em duas eleições à segunda volta para lugares no Senado.