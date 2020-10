Durante o verão, Sacha Baron Cohen filmou a continuação de "Borat: Aprender Cultura da América para Fazer Benefício Glorioso à Nação do Cazaquistão" (2006) e o levantamento do embargo às críticas antes do seu lançamento esta sexta-feira (23) na Amazon revelou uma novidade surpreendente.

[AVISO DE SPOILER]

Nas redes sociais, multiplicam-se as partilhas da ligação a um artigo do jornal britânico The Guardian publicado às 17h00 que descreve a cena de "Borat Subsequent Moviefilm" entre Rudy Giuliani, antigo presidente da câmara de Nova Iorque e atual advogado pessoal de Donald Trump, e uma atriz de 23 anos que interpreta a suposta filha adolescente do famoso "jornalista" do Cazaquistão.

"Após uma entrevista obsequiosa para um programa de notícias conservador falso, o par retira-se por sugestão dela para tomar uma bebida no quarto de uma suite de hotel, que está equipado com câmaras escondidas. Após ela remover o microfone dele, Giuliani, 76 [anos], pode ser visto deitado na cama, mexendo na camisa e a enfiar as mãos nas calças. São interrompidos por Borat, que entra e diz 'Ela tem 15 anos. É velha demais para ti", descreve o jornal.

A cena ainda não está disponível, mas circulam duas imagens nas redes sociais.

A presença de Rudy Giuliani em "Borat 2" é ainda mais desconcertante porque ele foi o primeiro a divulgar publicamente em julho que tinha chamado a polícia após ser "emboscado" por Sacha Baron Cohen e se sentia "muito orgulhoso" por não ter sido enganado, algo que o filme indiscutivelmente desmente.

"Embaraçoso", "chocante", "oh, meu Deus" e "para lá de vergonhoso" são algumas das reações nos EUA ao relato no artigo viral.

"Vi o momento Giuliani em 'Borat 2'. É ainda mais extremo do que parece. Para lá de vergonhoso", escreveu a jornalista Maureen Dowd.

"Aqui está a minha crítica de 'Borat Subsequent Moviefilm', que devia acabar com a carreira de Rudy Giuliani", partilhou a crítica da Vanity Fair Sonia Saraiya.

"Será que o Borat acabou de salvar a democracia americana?", perguntou o escritor e comentador David Corn.

VEJA O TRAILER de "BORAT SUBSEQUENT MOVIEFILM.