Há projetos em Hollywood que começam sem o envolvimento de estúdios e a seguir são intensamente disputados por estes.

São os chamados "pacotes" e o mais recente leilão envolve George Clooney, Brad Pitt e o realizador Jon Watts, dos recentes filmes "Homem-Aranha".

O resultado é que Hollywood mergulhou numa das maiores guerras de licitação do ano mesmo no final da semana passada, confirmou o The Hollywood Reporter (THR).

Na corrida estão os estúdios Sony, Lionsgate, Apple e Netflix, mas também Amazon, Annapurna, Universal, MGM e Warner Bros.

Sem título oficial e com detalhes concretos mantidos em segredo, a revista especializada conseguiu saber que será um "thriller" à volta de dois lobos solitários especializados em resolver "problemas" para outras pessoas (conhecidos por "fixers") que recebem o mesmo trabalho.

O projeto também será produzido pelos dois atores, que são amigos desde os tempos que contracenaram nos filmes "Ocean´s Eleven" e também em "Destruir Depois de Ler".

O THR avança que a guerra pelo filme lhes pode valer salários de 20 milhões ou mais, valores que já estão ao alcance de poucas estrelas.