Finalmente, as primeiras imagens de "AD Astra", o muito aguardado épico futurista de ficção científica de James Gray.

O realizador tem muitos fãs graças a títulos de culto como "Viver e Morrer em Little Odessa", "Nós Controlamos a Noite", "Duplo Amor", "A Emigrante" e "A Cidade Perdida de Z", mas trabalha pela primeira vez numa grande produção e com estrelas da dimensão de Brad Pitt e Tommy Lee Jones.

Pitt interpreta um astronauta enviado aos confins do sistema solar para desvendar um mistério que ameaça a sobrevivência da Terra e respostas para o desaparecimento 16 anos antes do seu pai (papel de Tommy Lee Jones), durante uma missão para procurar vida extraterrestre avançada. Trata-se de uma jornada que revelará segredos que desafiam a natureza da existência humana e do nosso lugar no cosmos.

Com tons de "O Coração das Trevas", o livro de Joseph Conrad que inspirou "Apocalypse Now" (1979) de Francis Ford Coppola, o título do filme, que está em latim, significa "Para as estrelas".

No elenco está ainda Liv Tyler, Donald Sutherland e Ruth Negga.

"Ad Astra" estreia a 19 de setembro, o que lhe vai dar mais visibilidade para a temporada de prémios, onde Brad Pitt, a avaliar pelos relatos do Festival de Cannes, deverá ter uma forte presença também por causa de "Era Uma Vez em... Hollywood", de Quentin Tarantino.

VEJA O TRAILER DE "AD ASTRA" LEGENDADO.