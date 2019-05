Os outros dois filmes são "Matthias & Maxime", o novo trabalho do realizador canadiano Xavier Dolan que que explora os temas da amizade e da identidade, e "Il Traditor", do realizador italiano Marco Bellocchio, um retrato de Tommaso Buscetta, antigo membro arrependido da máfia.

"Give Me Liberty", de Kirill Mikhanovsky, apresentado na Quinzena dos Realizadores, também será lançado pela Alambique.

Sem anunciar datas, a Midas também divulgou hoje que irá estrear cinco filmes da Seleção Oficial, com destaque para "Portrait de la Jeune Fille en Feu", de Céline Sciamma (prémio do Argumento), "It Must Be Heaven", de Elia Suleiman (Menção Especial do Júri e Prémio da Crítica Fipresci) e "L’Oeil d’Or) - La Cordillera de los Sueños", de Patricio Guzmán (Melhor Documentário).

"Roubaix, une Lumière", de Arnaud Desplechin, e "Frankie", de Ira Sachs, rodado em Sintra, presentes na competição pela Palma de Ouro, são os restantes.

Antes, já se sabia que a Pris Audiovisuais lançará a 5 de setembro no nosso país "Dor e Glória", de Pedro Almodóvar, que valeu a Antonio banderas o Prémio de Interpretação Masculina.

"Era Uma Vez em... Hollywood", que saiu de Cannes sem qualquer prémio, chega a 8 de agosto, através da Big Picture Films.

Sem estreia ainda anunciada para Portugal estão "Bacurau", dos brasileiros Kleber Mendonça Filho & Juliano Dornelles (o outro Prémio do Júri) e "Le Jeune Ahmed", dos irmãos Dardenne (prémio da realização).

"Atlantique", da franco-senegalesa Mati Diop, o Grande Prémio do Júri (um "segundo lugar" no palmarés), foi comprado pela plataforma de streaming Netflix (com exceção da França, países do Benelux, Suíça, Rússia e China), tal como a animação "I Lost My Body", vencedora da Semana da Crítica (de fora do acordo também França, países do Benelux, China e Turquia).