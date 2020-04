Alvo de escárnio quase universal pela estética visual que transformou em felinos atores como Jennifer Hudson, Idris Elba, Judi Dench, Rebel Wilson, Ian McKellen e James Corden, além da cantora Taylor Swift, "Cats" acabou por se tornar um gigantesco "flop" de bilheteira e considerado o Pior Filme de 2019 pelos Golden Raspberry Awards, popularmente conhecidos como Razzies ou os "Óscares dos piores".

Para agravar a humilhação para o realizador que ficou famoso com "O Discurso do Rei", até acabou ridicularizado dentro de Hollywood: James Corden e Rebel Wilson gozaram na cerimónia dos Óscares com o fracasso vestidos a rigor como as suas personagens, dizendo que "ninguém mais do que nós percebe a importância de bons efeitos visuais"; e Seth Rogen partilhou nas redes sociais as reacções de ver o filme "pedrado" durante a quarentena.

Apesar disso, Hugh Jackman recusou diplomaticamente responder quando lhe perguntaram se tinha tomado uma boa decisão: "Estou no [mundo do] teatro e não quero estar no negócio de bater nas pessoas... ou de me juntar à moda. Não o vi e o Tom Hooper é um dos grandes cineastas que temos".