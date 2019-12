Numa entrevista em abril, Howard Stern e Charlize Theron falaram do assédio sexual sofrido pela atriz numa audição no início da sua carreira, em 1994, quando ingenuamente aceitou ir à casa de um famoso produtor de Hollywood num sábado à noite e este a recebeu de pijama e lhe colocou a mão no joelho. Sem saber como reagir, pediu desculpa e saiu.

Oito anos mais tarde, já com uma carreira sólida, teve oportunidade de o confrontar com o que aconteceu num outro encontro profissional, mas este desconversou e ela percebeu que não foi caso único.

A entrevista causou impacto e surpresa porque, mesmo na era do #MeToo, a atriz não revelou de quem se tratava e parecia ainda estar a protegê-lo.

O tema voltou a ser abordado numa longa entrevista com ao NPR e teve duas revelações: tratou-se, afinal, de um realizador famoso e a sua identidade só permanece anónima porque foi removida mais do que uma vez das entrevistas que deu em que surgiu a pergunta sobre o assédio sexual em Hollywood.