O sufoco com a carreira em Hollywood levou Chris Hemsworth a voltar para a Austrália com a sua família em 2015.

O Thor do Universo Cinematográfico Marvel confirmou que não estava a gostar da vida na Califórnia e decidiu voltar ao seu país a título definitivo.

"Quando se fica sufocado pelo trabalho, todas as conversas que se têm e todos os outdoors que se veem estão relacionados com um filme ou qualquer outra coisa na indústria. Perde-se a perspetiva", revelou numa entrevista à edição australiana do The Sunday Telegraph sobre a experiência de Los Angeles.

Segundo o ator, a mudança para Byron Bay, na Nova Gales do Sul, revelou-se bastante benéfica tanto para ele como para a esposa, a atriz espanhola Elsa Pataky, e os três filhos.

"Não há uma única pessoa com quem interaja, ou amigos íntimos, que estejam realmente na indústria e isso é extremamente refrescante. É ótimo para os meus filhos e a minha esposa", confirmou.

O próximo filme de Chris Hemsworth é o "thriller" de ação "Tyler Rake: Operação de Resgate" e fica disponível esta semana (24) na Netflix.