Ele sucede a Brad Dourif como a voz de um dos mais icónicos vilões cinematográficos dos anos 1980, conquistando um merecido lugar ao lado do Jason da saga "Sexta-Feira 13", Michael Myers de "Halloween" e Freddy Krueger de "Pesadelo em Elm Street".

Tudo começou com o original "Child's Play" (1988), "Chucky, o Boneco Diabólico" em Portugal, e a nova versão mantém a essência: um boneco de ar inocente é, na verdade, habitado pela alma de um psicopata que ainda não estava pronto para morrer e tudo fará para transferir o seu maldoso espírito para uma inocente criança.

Em plena era tecnológica do século XXI, o boneco terá o poder de se "ligar e controlar todos os seus produtos digitais" com a natureza verdadeiramente macabra de sempre, mas os produtores, os mesmos do sucesso de terror "It" (2017), prometem que não é uma versão CGI.

"O Boneco Diabólico" tem estreia marcada para 18 de julho em Portugal.

