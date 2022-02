Exibições de três documentários sobre artistas seguidas de conversas vão marcar um ciclo de cinema documental dedicado à música, entre sexta-feira e dia 4 de março, na vila alentejana de Castro Verde, no distrito de Beja.

O ciclo “Identidades” visa “levar ao grande ecrã” do cineteatro municipal da vila “diferentes olhares” sobre música, “numa dinâmica de partilha, debate e reflexão”, explicou a promotora, a Câmara de Castro Verde, em comunicado enviado à agência Lusa.

“O documentário como transporte para a descoberta do território, da comunidade e das artes” é “o mote” para a realização do ciclo, que procura aliar visionamento dos filmes e debate, realçou o município.

O ciclo vai incluir três sessões, sempre a partir das 21h30, no Cineteatro Municipal de Castro Verde, e em cada sessão será exibido um documentário e haverá uma conversa.

Na primeira sessão, na sexta-feira, vai ser exibido o documentário “Paraíso”, seguindo-se uma conversa sobre o filme com uma participação gravada em vídeo do realizador Sérgio Tréfaut.

“Paraíso” retrata uma comunidade em torno da música e foca-se num grupo de homens e mulheres septuagenários que se reúne para cantar antigas canções de amor, todos os dias, ao cair da tarde, nos jardins públicos do Palácio do Catete, no Rio de Janeiro, antiga residência dos presidentes do Brasil.

A segunda sessão está marcada para dia 25 deste mês e incluirá a projeção do documentário “Zé Pedro Rock’n’Roll”, sobre o guitarrista dos Xutos e Pontapés que morreu em 2017, e depois uma conversa com o realizador Diogo Varela Silva e o vocalista daquela banda, Tim.

O ciclo terminará no dia 04 de março com a terceira sessão, que incluirá a exibição do documentário “Billie”, do realizador James Erskine, sobre a vida e a carreira da cantora norte-americana Billie Holiday, também conhecida como Lady Day, “uma das maiores vocalistas da história do jazz”.

Após a projeção, haverá uma conversa sobre o documentário “Billie” com o crítico e divulgador de jazz António Branco.