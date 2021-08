Mais de duas mil pessoas já assistiram às sessões de cinema português ao ar livre, confirmou no âmbito da Cine-Caravana, avançou a organização em comunicado.

Com o apoio do Instituto do Cinema e Audiovisual e do Ministério da Cultura, e em parceria com os CTT, a iniciativa arrancou em Braga a 28 de julho e decorrerá até 15 de setembro, passando por 27 cidades dos 18 distritos de Portugal Continental.

A Cine-Caravana é descrita como "uma sala de cinema móvel, que transporta um ecrã insuflável de 5 metros, projetor, sistema de som, que se instala e desinstala em trinta minutos em qualquer praça sem interferir com a organização dos espaços ou como património", para uma plateia até 200 pessoas sentadas garantindo a segurança.

Depois por Mirandela, Amarante, Sernancelhe, Santa Maria da Feira, Aveiro, Alijó, Ponte de Lima, Figueira da Foz, Vouzela, Covilhã e Castelo Branco, a Cine-Caravana passará ainda por Portalegre (20 de agosto), Santarém (21), Abrantes (22), Caldas da Rainha (26), Leiria (27), Torres Vedras (28), Beja (29), Almada (2 de setembro), Alcácer do Sal (3), Arraiolos (4), Montemor-o-Novo (9), Silves (10) e Portimão (11).

Alternativa de dinamização cultural que aproxima as populações da cultural nacional e do cinema Português, cumprindo as regras de combate à pandemia, serão exibidos os filmes "Prazer, Camaradas!" , "O Meu Querido Mês de Agosto", "Mau Mau Maria", "Os Gatos Não Têm Vertigens", "O Pai Tirano", "Linhas de Wellington", "O Pátio das Cantigas", "Technoboss", "Diamantino", "José e Pilar", "Tráfico", "Axilas" e "Bem Bom".

Uma retrospetiva da passagem da iniciativa pelo país ocupará a última sessão, em Lisboa, a 15 de setembro.