O ator Rogério Samora, a artista Lourdes Castro e o realizador Peter Bogdanovich, "pessoas especiais que nos deixaram recentemente", são recordadas no Cinema Nimas, em Lisboa, ao longo das próximas semanas, assim como o cineasta José Álvaro Morais, que morreu em janeiro de 2004.

A Medeia Filmes, que promove estas 'sessões especiais', destaca 'a exibição única' de "O Delfim", de Fernando Lopes, com Rogério Samora, "numa cópia rara de 35mm", no próximo dia 23, numa sessão que contará com o produtor Paulo Branco e alguns atores. O filme adapta o romance homónimo de José Cardoso Pires, tem argumento de Vasco Pulido Valente, e retrata "a agonia de um país (Portugal em finais da década 60) e da decadência de um regime que seria anos mais tarde derrubado pela Revolução de Abril".

Será também exibido, "em memória da artista visual Lourdes Castro, o documentário de Catarina Mourão 'Lourdes Castro – Pelas Sombras'", no próximo dia 26. “Um filme belíssimo, delicado e de uma grande intimidade, feito de cumplicidades e com sentido de humor". A Medeia recorda uma passagem em que Lourdes de Castro diz, apontando a paisagem que a rodeia: “A minha pintura é esta. Não a posso transportar. Ela nem quereria mudar de sítio.” A sessão vai contar com a presença da realizadora, entre outros convidados.

A obra de José Álvaro Morais, "uma das mais ricas da história do cinema português", será recordada no dia 30, quando passam 18 anos sobre a morte do cineasta. Será exibido "Peixe-Lua", “um filme com personagens em desequilíbrio para a frente, uns mais enérgicos e outros mais preguiçosos, que a meio parece transformar-se em 'road movie', mas que, afinal, volta ao ponto de partida", como o realizador o descreveu. É "um filme de Verão, de Verões. Há duas épocas no filme, dois Verões separados por meia-dúzia de anos, os anos do fim da juventude, o tempo que os personagens levam a aperceber-se de que estão a ficar sós". A sessão vai contar com o produtor Paulo Branco e o ator Marcello Urgeghe.

De Peter Bogdanovich, "um dos 'movie brats' saídos, como outros na altura, da 'oficina' de Roger Corman", produtor e realizador, serão exibidas três das suas mais importantes longas-metragens: "A Última Sessão", no próximo dia 22 e em 5 de fevereiro, "Lua de Papel", no dia 23 de janeiro e em 6 de fevereiro, e "Que se Passa Doutor?", no dia 24 deste mês, e em 13 de fevereiro.

A Medeia Filmes cita o antigo diretor da Cinemateca Portuguesa, para falar do cinema do realizador norte-americano: "João Bénard da Costa dizia que 'o cinema de Bogdanovich não se admira: ama-se'".

Mais informação sobre estas sessões especiais pode ser encontrada em medeiafilmes.com.