A 8.ª edição do Family Film Project - Festival Internacional de Cinema de Arquivo, Memória e Etnografia, que decorre entre 14 e 19 de outubro, no Porto, destaca o cinema português, com sete produções a concurso.

Segundo a organização do festival, a cargo do Balleteatro do Porto, este ano a produção nacional ocupa um maior destaque com obras de Catarina Mourão, David Doutel e Vasco Sá, Dídio Pestana, Ivo M. Ferreira, João Salaviza, João Vladimiro, Leonor Noivo e Regina Pessoa.

"Este ano, houve esta tendência. Houve mais propostas portuguesas e, portanto, permitiu-nos também fazer uma seleção com mais filmes portugueses. É uma tendência que nós gostaríamos de manter em edições futuras", apontou a diretora do Balleteatro e responsável pela produção do festival, Né Barros, na apresentação do programa da 8.ª edição.