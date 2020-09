O Cinema São Jorge recebeu, desde a reabertura em 01 de junho, mais de 16 mil espectadores, no âmbito de iniciativas como o Festival Polícia o IndieLisboa e o Motelx, foi hoje (16) anunciado.

“Reabrimos as portas no passado dia 01 de junho, ainda sem atividade dirigida ao público. Desde então, acolhemos alguns eventos espaçados no tempo, que nos ajudaram a preparar o regresso, agendado para meados de agosto. Festival Política, IndieLisboa, ambos deslocados no calendário, e o Motelx (o único sobrevivente da pandemia de reagendamentos) fizeram nas últimas semanas as honras da casa, uma casa cheia de regras novas - lotações reduzidas, álcool gel com fartura, máscaras obrigatórias. Resultado: 16.413 espectadores”, lê-se numa publicação na página oficial do São Jorge na rede social Facebook.

O Cinema São Jorge acolheu o Festival Política entre 13 e 16 de agosto, parte da programação do IndieLisboa entre 25 de agosto e 05 de setembro, e o Motelx entre 07 e 14 de setembro.

Segundo o plano de ‘desconfinamento’ apresentado pelo Governo no final de abril, as salas de espetáculos, teatros e cinemas puderam reabrir portas a 01 de junho, após quase três meses encerrados no âmbito de medidas decretadas para tentar conter a pandemia da covid-19.