No começo de Dezembro, o Algarve Film Collective organizou na sede da produtora Sky Manor um workshow para argumentistas. O Cinetendinha foi espreitar e chegou à fala com Vanda Evereck, produtora de "There's Always Hope" e Emily Morgan do muito aguardado "Supernova".

Para além deste mergulho num evento que vai trazer para Portugal uma grande série internacional o Cinetendinha deixou-se apaixonar por "A Caçada", de Craig Zobell, mais um inédito para alugar no MEO Videoclube.