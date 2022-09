O Festival de Cinema de Terror de Lisboa - MOTELX não vai ter a presença do cineasta italiano Dario Argento, um dos mestres do género.

Esta quinta-feira, a organização anunciou o cancelamento "por motivos de força maior", o que cancela a masterclass que estava anunciada para as 19h00 no Teatro São Luiz.

Já a sessão do seu novo filme, “Dark Glasses”, mantém-se às 21h20 no Cinema São Jorge, ficando a apresentação a cargo da protagonista, Ilenia Pastorelli.

Este era um projeto antigo de um "giallo" que não tinha conseguido produzir e de acordo com o Mestre do Terror italiano, representa o culminar do seu percurso como autor.