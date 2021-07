A carreira de Matt Damon poderia ter sido ainda mais lucrativa. De "Avatar" a "Relatório Minoritário", o ator norte-americano declinou papéis importantes e deixou passar a possibilidade de realizar o vencedor do Óscar "Manchester by the Sea", conforme comentou na sexta-feira no Festival de Cannes, em França.

Ao passar pelo festival para apresentar o seu projeto mais recente, "Stillwater", de Tom McCarthy, Damon deu uma palestra sobre as suas decisões como ator, sempre motivadas "por quem realiza o filme", e relembrou os seus primeiros dias em Hollywood. O ator de 50 anos participou em quase uma centena de títulos e filmou com os cineastas mais cobiçados, como Steven Soderbergh, Ridley Scott e Christopher Nolan. Mas se a sua agenda o permitisse, não teria recusado "Avatar" (2009), de James Cameron, o filme com maior bilheteira da história. "O James propôs-me atuar e ter 10%" dos lucros, disse Damon. "Agora eu seria um bilionário", teria "comprado um foguetão e estaria no espaço", disse. Além disso, "perdi a possibilidade de trabalhar com ele. Da próxima vez que me chamar, faço-o de graça". Damon também poderia ter atuado ao lado de Tom Cruise em "Relatório Minoritário" ou na versão de "Planeta dos Macacos" de Tim Burton. Mas já se tinha comprometido a lançar a trilogia Bourne e "Ocean's Eleven: Façam as Vossas Apostas", o que acabou por contribuir para a sua fama. Damon já "esteve várias vezes a um passo de realizar", como foi o caso de "Manchester by the Sea", do qual foi produtor. Dirigido por Clint Eastwood no filme "Invictus", o ator não tinha o direito de errar. "Dia um, primeiro take. Peço ao Clint para começar de novo e ele diz: 'Porquê? Queres fazer perder tempo a toda a gente?'". Por outro lado, em "O Bom Pastor", o ator foi apresentado ao "estilo repetitivo" de Robert De Niro: para uma cena, pronunciou "as mesmas sete falas durante 44 minutos. É preciso ter muita disciplina". Ben Affleck a dormir no sofá Antes de trabalhar com os grandes nomes de Hollywood, Matt Damon teve de abrir o seu próprio caminho. O argumento de "O Bom Rebelde", que escreveu com o amigo Ben Affleck, mudou tudo. "Éramos três num apartamento horrível, o Ben estava a dormir no sofá". Mas em 1994, venderam o argumento. "Nunca tivemos tanto dinheiro e ambos saímos diretamente para comprar dois Cherokees", afirma. O valor também permitiu que os atores encontrassem uma casa melhor e, para comprovar a renda, "apresentámos a capa da revista Variety que falava de nós. Sem aquela reportagem, não teríamos conseguido alugar nada". Três anos depois, Damon e Affleck ganharam o Óscar de Melhor Argumento e o primeiro também foi nomeado como melhor ator. Casado com a argentina Luciana Barroso, com quem tem quatro filhos, Damon fica feliz por ser um homem "chato" e por os paparazzi terem deixado de se interessar pela sua vida privada. "Não ganhariam muito dinheiro à frente da minha casa", disse.