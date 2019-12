2020 será um ano em que as mulheres vão dar um passo em frente em Hollywood, de acordo com uma pesquisa publicada esta sexta-feira, que destaca que os quatro filmes mais esperados no próximo ano são dirigidos por mulheres.

A tendência parece improvável, se se considerar que apenas cinco mulheres foram nomeadas para o Óscar de Melhor Realizador. "Mulher-Maravilha 1984", protagonizado por Gal Gadot, que estreia em junho nos EUA, foi selecionado como o filme mais esperado do ano por mais de 2000 espectadores consultados pelo site do Fandango. A norte-americana Patty Jenkins volta a dirigir as aventuras da Mulher Maravilha depois de o primeiro filme, baseado na super-heroína da DC Comics, ter sido um dos maiores êxitos de 2017. Continuar a ler Os próximos dois filmes da lista também são de super-heróis. "Viúva Negra", que inicia uma nova fase dos filmes da Marvel, dá à personagem interpretada por Scarlett Johansson a sua primeira história a solo, depois das aventuras ao lado dos Vingadores. Com lançamento nos EUA programado para maio, o filme é realizado pela australiana Cate Shortland. "The Eternals", da chinesa Chloe Zhao, apresentará em novembro novas personagens da Marvel a cargo de um elenco cheio de estrelas, que inclui Angelina Jolie, Salma Hayek e Kit Harington. O quarto filme mais esperado de 2020 é "Mulan", da neozelandesa Niki Caro, o mais recente da série de remakes de animações da Disney, que chega aos cinemas dos EUA em março.