Finalmente foi revelado o destino de "Deep Water", um filme que Disney 'herdou' com a compra do estúdio 20th Century Fox e cuja estreia nos cinemas a 14 de janeiro foi cancelada apenas com cinco semanas de antecedência.

O thriller erótico com Ben Affleck e Ana de Armas será lançado pela Amazon Prime Video em quase tudo o mundo a 18 de março (e pela Hulu nos EUA), anunciou a plataforma em comunicado, revelando ainda o trailer e a primeira fotografia oficial.

Baseado num romance de Patricia Highsmith de 1957, a sinopse oficial destaca que os atores interpretam "Vic e Melinda Van Allen, um casal influente cujo matrimónio está em rutura por causa do ressentimento, ciúmes e desconfiança. Enquanto as provocações mútuas e os jogos mentais se intensificam, as coisas convertem-se rapidamente num jogo mortal de rato e gato quando os amantes de Melinda começam a desaparecer".

Adiado por causa da pandemia, "Deep Water" é o primeiro filme em quase duas décadas de Adrian Lyne, o famoso realizador de "Nove Semanas e Meia" e "Atracção Fatal".

VEJA O TRAILER ORIGINAL.