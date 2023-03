"Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo" começou a 95.ª cerimónia dos Óscares da melhor maneira, com dois prémios de seguida.

Se a vitória de Ke Huy Quan como Melhor Ator Secundário não causou qualquer surpresa, o mesmo não se pode dizer de Jamie Lee Curtis como Atriz Secundária.

A sua vitória confirmou que era a categoria que estava mais em aberto e nem mesmo perdeu votos por também estar na corrida a colega Stephanie Hsu, uma das mais efusivas nos festejos.

Quem ficou pelo caminho foi Angela Bassett, que começou por ser a favorita no início da temporada de prémios com "Black Panther: Wakanda Para Sempre", mas que viu a campanha perdeu fulgor depois do BAFTA da Academia Britânica ir para Kerry Condon ("Os Espíritos de Inisherin") e a seguir o prémio do sindicato dos atores para Jamie Lee Curtis.

A atriz não conseguiu esconder a desilusão e não foi vista a aplaudir quando Jamie Lee Curtis subiu ao palco ou no fim do discurso, e continuava sentada quando muita da audiência já estava a dar uma ovação de pé à vencedora.

Sem surpresa, as redes sociais não demoraram a reparar no "mau perder".

