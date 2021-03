A Disney vai lançar os seus dois filmes mais importantes do verão (e de Hollywood) ao mesmo tempo nos cinemas e na plataforma de streaming Disney+ com acesso premium (30 dólares, € 21,99 em Portugal).

Após a estreia híbrida da animação "Raya e o Último Dragão" no início de março, o estúdio vai aplicá-la ao filme Marvel "Viúva Negra", que adia pela terceira vez por causa da pandemia, agora de 7 de maio para 9 de julho, e a "Cruela", que se mantém a 28 de maio.

Já "Luca", a próxima animação da Pixar, vai ser um filme exclusivo Disney+, lançado a 18 de junho sem custo adicional, como aconteceu com "Soul - Uma Aventura com Alma" no Natal do ano passado.

Estas são as decisões de maior impacto do estúdio mais importante de Hollywood que envolvem os cinemas em crise, numa altura em que está em debate o tempo que os filmes ficam disponíveis exclusivamente nos cinemas antes de passarem para outras plataformas, com vários estúdios a encolherem dos 90 dias antes da pandemia para 45 ou até menos.

Destacando que está a seguir "uma estratégia de distribuição flexível num mercado dinâmico que está a começar a recuperar da pandemia global", a Disney referiu em comunicado que "a decisão de hoje reflete o nosso foco em fornecer a opção ao consumidor e atender às preferências em evolução dos espectadores".

A Disney fez ainda outras grandes alterações na sua agenda de estreias, mantendo-as para os cinemas.

"Viúva Negra" ficou na data de estreia de outra produção da Marvel "Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings", que passou para 3 de setembro.

A comédia de ação "Free Guy: Herói Improvável" com Ryan Reynolds foi adiada de 21 de maio para 13 de agosto, data que era de "Deep Water", um "thriller" psicológico com Ben Affleck e Ana de Armas, que passou para 14 de janeiro de 2022.

"The King's Man: O Início", o terceiro filme da saga "King´s Man", passou de 20 de agosto para 22 de dezembro, e "Morte no Nilo" de 17 de setembro para 11 de fevereiro de 2022.