A plataforma americana de vídeo on-line Disney+ foi lançada esta terça-feira em sete países europeus, mas com uma velocidade de ligação reduzida em pelo menos 25% para não sobrecarregar o tráfego na Internet durante o atual período de quarentena geral.

Os países de lançamento foram Alemanha, Áustria, Espanha, Irlanda, Itália, Reino Unido e Suíça.

A pedido do respetivo governo, a plataforma adiou o seu lançamento na França até 7 de abril, também para não congestionar a banda larga das operadoras de telecomunicações, altamente requisitada pelas autoridades e cursos à distância para estudantes confinados em casa por cauda da pandemia de coronavírus.

O Disney+ já estava disponível desde novembro na Holanda, onde foi lançado ao mesmo tempo que nos EUA e no Canadá, antes de desembarcar na Nova Zelândia, na Austrália e em Porto Rico.

Com esta plataforma de conteúdo familiar, a Disney posiciona-se para ser líder no setor de streaming, onde rapidamente se estabeleceu, com dezenas de milhões de assinantes em alguns meses.

A gigante americana possui um catálogo bem abastecido, com filmes da saga "Star Wars", séries da Marvel, "Frozen", filmes da Pixar, "Os Simpsons", sem esquecer clássicos como "Branca de Neve" e "Cinderela".

Com uma assinatura fixada em 6,99 euros por mês, a plataforma é capaz de rivalizar com a Netflix, embora a sua oferta seja menos vasta e menos voltada para adultos.