O próximo filme "Planeta dos Macacos" terá como protagonista Owen Teague, um ator de 23 anos que entrou em vários episódios das séries "Bloodline" e "The Stand" ("A Dança da Morte" em Portugal), e foi uma das vítimas de Pennywise no filme "It" (2017).

A informação é do Deadline, que indica que estão fechados a sete chaves os detalhes do projeto que terá como realizador Wes Ball, conhecido pela trilogia "Maze Runner".

Dar uma nova vida à saga "Planeta dos Macacos" foi uma das grandes prioridades anunciadas pela Disney na convenção CinemaCon em abril de 2019 após comprar o estúdio 20th Century Fox, juntamente com "Alien", "Kingsman", "Maze Runner" e "Avatar".

Recorde-se que a década de 1970 foi palco de muitos fenómenos populares curiosos, mas poucos terão sido mais invulgares que o do "Planeta dos Macacos", que se espalhou por filmes, livros, discos e brinquedos.

Na raiz está o clássico do cinema de 1968 protagonizado por Charlton Heston, que por cá se chamou "O Homem que Veio do Futuro" e que adaptava ao grande ecrã um romance de 1963 do francês Pierre Boulle, o mesmo autor de "A Ponte Do Rio Kwai".

A narrativa centrava-se nas aventuras do astronauta Ulysse Mérou num planeta dominado por símios inteligentes em que os humanos estavam ainda num estágio de barbárie e o filme, cujo impacto esmagador à época se deveu também à excecional caracterização dos macacos, foi um sucesso gigantesco que se prolongou na década seguinte por mais quatro filmes, duas séries de televisão e uma quantidade imensa de produtos derivados.

Após duas décadas de acalmia, Hollywood tentou reviver o fenómeno com um 'remake' do primeiro filme, que esteve longo tempo em gestação e acabou por ser realizado por

Tim Burton e com Mark Wahlberg. Apesar de algum sucesso, o filme não teve a mesma capacidade de reacender o fenómeno e os aficionados da obra do realizador de "Eduardo Mãos de Tesoura" ainda acham que este é o seu trabalho mais incaracterístico.

Levou outra década até se chegar a uma nova trilogia, que começou com "Planeta dos Macacos: A Origem" (2011), que mostrava a incrível sofisticação a que tinham chegado os efeitos especiais e o incrível papel de Andy Serkis no papel de César, um macaco geneticamente evoluído que se tornava o líder da revolta contra os humanos, pelo qual recebeu mais elogios do que outros personagens digitais, incluindo o Gollum de "O Senhor dos Anéis" e King Kong.

A contar a história de como os macacos começaram a tomar conta do planeta Terra, o filme assinado pelo britânico Rupert Wyatt não se assumia como uma prequela do filme de Burton, mas efetivamente um 'reboot' com o intuito de relançar a série, o que conseguiu depois de um sucesso de crítica e público inesperado, seguindo-se "Planeta dos Macacos: A Revolta" (2014) e "Planeta dos Macacos: A Guerra" (2017), já da responsabilidade de Matt Reeves, o futuro realizador de "The Batman".