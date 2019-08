A notícia de que a Disney pretende avançar com uma nova versão do clássico "Sozinho em Casa" para o seu serviço de streaming foi recebida com consternação por fãs que cresceram nos anos 1990, mas não por Macaulay Culkin.

O eterno Kevin McAllister, que ficava por sua conta quando os seus pais acidentalmente se esqueciam dele no natal e tinha de enfrentar dois assaltantes, já reagiu à intenção de "reimaginar" o clássico para "uma nova geração", partilhando nas redes sociais a imagem do que seria essa versão atualizada.

Além disso, deixou um recado muito claro para a Disney entrar em contacto com ele.

O filme permanece muito popular até aos nossos dias e em dezembro de 2018, Macaulay Culkin deliciou os fãs ao voltar a ser Kevin McAllister num anúncio da Google que recriava, com um toque "tecnológico", algumas cenas nostálgicas.