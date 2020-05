Nos anos mais recentes, Reese Witherspoon esteve envolvida como atriz e produtora com a HBO ("Big Little Lies"), Apple TV+ ("The Morning Show") e Hulu ("Little Fires Everywhere"). Além disso, enquanto produtora, estendeu a sua influência ainda a séries na ABC, Amazon Prime Video e Starz.

Agora chegou o acordo para ser uma das estrelas da Netflix e logo para dois filmes, onde também está envolvida a sua empresa de produção.

A atriz obteve alguns dos seus maiores sucessos com as comédias românticas, género que entrou em declínio comercial no cinema mas continua a ser bastante popular na plataforma de streaming.

"Your Place Or Mine" ["Na tua casa ou na minha", em tradução literal] andará à volta de um casal de grandes amigos que vivem longe um do outro e que mudam a existência um do outro quando ela decide perseguir o sonho de uma vida e ele se oferece para tomar conta do seu filho adolescente.

O projeto junta as produtoras de Reese Witherspoon e ainda do ator Jason Bateman ("Ozark") e marca a estreia na realização de Aline Brosh McKenna, que adaptou ao cinema "O Diabo Veste Prada" e escreveu "Vestida Para Casar" e a série "Crazy Ex-Girlfriend" (onde também foi co-criadora).

A segunda comédia romântica será "The Cactus", a adaptação de um "best-seller" de Sarah Haywood" sobre uma mulher que repensa a estrutura da sua vida quando chega uma gravidez inesperada aos 45 anos.