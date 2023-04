"Super Mario Bros. O Filme" continua a superar as expectativas nas salas de cinema de todo o mundo.

Após os 204,6 milhões nos primeiros cinco dias na estreia nos EUA e Canadá (146,4 para o período entre sexta-feira e domingo), a adaptação do videojogo da Nintendo voltou a ultrapassar as previsões dos analistas e arrecadou mais 87 milhões de dólares, uma descida de apenas 41% para o melhor segundo fim de semana de sempre nas bilheteiras para um filme de animação.

A nível internacional, foram mais 94 milhões de dólares de 71 países, uma descida de 28%.

Se dúvidas existissem que Hollywood tem um novo filão para explorar, após dois fins de semana em exibição as receitas são de 347,8 milhões nos EUA e Canadá e mais 330,1 no mercado internacional, para um total de 678 milhões: o maior sucesso de bilheteira do ano (ultrapassando em muito os 474 milhões de "Homem-Formiga e a Vesga: Quantumania") e o maior sucesso de sempre nas adaptações de videojogos ao cinema (superando os 449 milhões de "Pokémon: Detetive Pikachu").

O sucesso estende-se a Portugal, onde os números mais relevantes são sempre os de espectadores: 237.569 em 11 dias

A expectativa é que seja "Super Mario Bros. O Filme" seja a primeira produção de animação a ultrapassar os mil milhões de dólares nas bilheteiras desde 2019 e apenas a quinta todos os géneros desde o início da pandemia, depois de "Avatar: O Caminho da Águia", "Homem-Aranha: Sem Volta a Casa", "Top Gun: Maverick" e "Mundo Jurássico: Domínio".

O domínio é tão grande que duas novas estreias tiveram resultados mornos: "O Exorcista do Vaticano", com Russell Crowe como a personagem do título, ficou em segundo lugar, com 9,2 milhões nos EUA e Canadá, e ainda um excelente arranque em Portugal, com 32220 espectadores; e "Renfield", com Nicholas Hoult e Nicolas Cage, uma nova versão da história de Drácula, não passou da quarta posição, com 7,7 milhões (estreia dia 28 em Portugal).

