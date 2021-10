A estreia de "Dune - Duna" nos EUA ficou em primeiro lugar nos cinemas, o que são boas notícias para fãs e espectadores que esperam que seja aprovada a rodagem da "Parte II".

O filme arrecadou 40,1 milhões de dólares [34,49 milhões de euros] no fim de semana (sexta a domingo), acima dos 30 milhões previstos pela generalidade dos analistas e apesar de também estar disponível na plataforma de streaming HBO Max.

Este também é a melhor estreia de um título do estúdio Warner Bros. nos EUA este ano, em que optou pela estratégia de lançamento nos cinemas e streaming no mesmo dia nos EUA.

Em Portugal, a estreia de "Dune" também ficou em primeiro lugar, com 53.671 espectadores nos primeiros quatro dias.

Trata-se da quarta melhor abertura desde que começou a pandemia: à frente ficaram "007: Sem Tempo Para Morrer" (114.623 pessoas no final de setembro), "Velocidade Furiosa 9" (80.858 espectadores no final de junho) e "Venom: Tempo de Carnificina" (68.835 espectadores na semana passada).

Até agora e beneficiando ainda da estreia na China, o filme de Denis Villeneuve arrecadou 220,7 milhões de dólares [256,55 milhões de euros] nas bilheteiras a nível mundial.

Os analistas de Hollywood pensam que o filme precisa de chegar aos 300 milhões de dólares para justificar o orçamento e a aprovação da sequela, mas responsáveis do estúdio já declararam que "as decisões são tomadas com toda a informação e baseadas na resposta do público, não apenas nas bilheteiras".

VEJA O TRAILER.