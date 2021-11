Uma das imagens de marca de Ryan Reynolds nos filmes e como figura pública é o humor corrosivo, mas Dwayne Johnson usou a mesma estratégia e mostrou que vale mesmo tudo para promover um filme. Até envergonhar um dos colegas.

Com "Aviso Vermelho" a chegar à Netflix esta sexta-feira depois de uma breve exibição nos cinemas, a equipa de marketing tem mantido os fãs animados com uma campanha viral, nomeadamente a partilha de tweets engraçados dos fãs sobre o filme nos painéis publicitários da icónica Times Square de Nova Iorque.

Mas Dwayne Johnson não hesitou em elevar a parada, usando um dos gigantescos painéis pagos pela plataforma de streaming para fazer uma grave "acusação" ao colega do filme: "Ryan Reynolds usa a conta Netflix da sua mãe".

A acompanhar a fotografia, uma mensagem esclarecedora: "Um último golpe. Vence isto isto, Ryan Reynolds. Para que conste, a mãe do Ryan é uma MULHER ESPANTOSA. Não sei como é que o Ryan saiu assim".

Claro que a Netflix entrou na brincadeira: "Esta é a última vez que deixo o 'The Rock' decidir o que se coloca no painel da Netflix".

Muitos fãs colocaram-se do lado de Ryan Reynolds, admitindo que fazem o mesmo e o visado respondeu pouco depois ao seu estilo: "Para sermos justos, a minha mãe usa a minha conta OnlyFans" [uma plataforma muito conhecida principalmente pela partilha de conteúdos pagos de sexo].

A história de "Aviso Vermelho" anda à volta de um analista do FBI (Johnson) que prende o maior ladrão de arte do mundo (Reynolds) e o usar para encontrar "O Bispo", a ladra de arte mais procurada de sempre (Gal Gadot). Consta que é o filme original mais caro de sempre da Netflix, com um orçamento de 200 milhões de dólares.

