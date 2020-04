Com exceção de Jack Reacher, descrito como uma força da natureza com 1,95 de altura e 127 quilos, e sem qualquer relutância a recorrer à violência física para resolver as situações.

Dwayne Johnson diz que não sabe se chegou a ter alguma hipótese concreta, pois reconhece que "isto foi há dez anos, e reconheço que estava numa fase muito diferente [na minha carreira]. O Tom era a maior estrela do mundo e eu não era".

A escolha do estúdio foi recebida com muitas reservas pelo fãs de Jack Reacher e pelo próprio escritor, mas Dwayne Johnson está grato por ter "perdido" o papel porque logo a seguir recebeu outra proposta: entrar no quinto "Velocidade Furiosa".

O ator contou que a proposta financeira era baixa e faltava um mês para começar a rodagem, mas havia a promessa das condições melhorarem em caso de sucesso e liberdade total para criar de raiz com o sócio da sua produtora e o argumentista do filme a personagem do agente especial Hobbs , que se revelaria um adversário à altura de Dominic Toretto (Vin Diesel).

Algo que, recordou, nunca teria acontecido com Jack Reacher, que já era bem conhecido e adorado por fãs em todo o mundo.

"Olho para trás com gratidão por não ter conseguido Jack Reacher", garantiu.

No final, Dwayne Johnson aproveitou para confirmar que está em preparação a sequela de "Hobbs & Shaw 2".

VEJA O VÍDEO: