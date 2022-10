“Quis esperar até ao fim-de-semana terminar para postar isto porque quis dar-vos a todos a oportunidade de ver “Black Adam”. Mas agora que muitos de vós já o fizeram, quero tornar isto oficial - eu estou de volta como Super-Homem”: foi assim, num post no Instagram, que Henry Cavill confirmou que está de regresso ao papel do Homem de Aço no cinema, na sequência da sua participação (Alerta SPOILER) no papel da icónica personagem numa cena que surge durante os créditos de”Black Adam”, que estreou no último fim-de-semana e arrecadou cerca de 140 milhões de dólares nas bilheteiras de todo o mundo.

“A imagem que viram neste post e o que viram em “Black Adam” é só um pequeno aperitivo para o que aí vem”, afirmou o ator de 39 anos.

“Obrigado pelo vosso apoio e obrigado pela vossa paciência. Prometo que serão recompensados”, rematou Cavill, referindo-se aos diversos anos de expectativas, especulações e rumores em redor do seu regresso ao papel.

O ator britânico estreou-se como Super-Homem no filme “Homem de Aço”, de 2013, realizado por Zack Snyder, regressando ao papel em “Batman v Superman: O Despertar da Justiça”, de 2016, e “Liga da Justiça”, de 2017.

Ainda não foi divulgado como será feito o seu regresso mas tudo indica que será enquadrado num confronto com Black Adam, até porque o próprio Dwayne Johnson, que interpreta o anti-herói no filme que acaba de estrear, já aludiu ao seu desejo de que tal sucedesse.