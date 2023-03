James Gunn decidiu que o seu próximo filme será mesmo sobre o Super-Homem e vai chamar-se "Superman: Legacy" ("Super-Homem: Legado", em tradução literal).

O realizador da saga da Marvel "Guardiões da Galáxia" estava a escrever o argumento desde que se tornou um dos diretores executivos da rival DC Studios a 1 de novembro do ano passado.

Embora a expectativa era que também fosse ocupar a cadeira da realização, ele não se quis comprometer quando foram apresentados os novos planos do estúdio no final de janeiro por causa das suas obrigações no cargo, que partilha com o produtor Peter Safran.

"Foi um longo caminho até este ponto. Ofereceram-me o Super-Homem anos atrás - inicialmente, disse não porque não tinha uma forma única, divertida e emocional que desse ao Super-Homem a dignidade que ele merecia", escreveu Gunn nas redes sociais esta quarta-feira.

"Depois, há pouco menos de um ano, vi uma maneira de entrar, de muitas formas centrada na herança do Super-Homem - como os seus pais aristocráticos kryptonianos e os seus pais agricultores do Kansas contribuem para quem ele é e as escolhas que faz", acrescentou.

"Portanto, decidi finalmente escrever o argumento. Mas estava a hesitar realizar, apesar da constante insistência de Peter Safran e de outros para me comprometer (desculpa, Peter). Só porque escrevo algo não significa que o sinta nos meus ossos, visual e emocionalmente, o suficiente para passar mais de dois anos a realizar, especialmente algo desta magnitude. Mas, resumindo, adoro este argumento e estou incrivelmente entusiasmado quando começamos essa jornada", concluiu.

"Superman: Legacy" também será o primeiro filme da nova era Gunn-Safran a chegar aos cinemas: a data de estreia é 11 de julho de 2025, que o irmão de James Gunn lhe recordou mais tarde que é a do aniversário do pai.

Como a história se passa numa fase anterior da vida do Super-Homem, a personagem não será interpretada por Henry Cavill, que participou em “Homem de Aço”, de 2013, realizado por Zack Snyder, regressando em “Batman v Superman: O Despertar da Justiça”, de 2016, e “Liga da Justiça”, de 2017, além de uma participação simbólica no ano passado em "Black Adam".

Não se sabe se já começou o casting para encontrar um novo ator.